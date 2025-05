Aeronave despenha-se em bairro de San Diego. Há casas e carros incendiados

Uma aeronave caiu na madrugada desta quinta-feira, no Bairro de Murphy Canyon, em San Diego, Califórnia. De acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA), o alerta ocorreu por volta das 3h45 locais (11h45 em Portugal Continental).

Apenas os passageiros do avião, cujo número ainda não foi esclarecido, morreram, de acordo com o Los Angeles Times. Nenhum dos cerca de 100 habitantes retirados do bairro morreu, apesar de uma pessoa ter sido transportada para o hospital, e duas outras foram tratadas no local a ferimentos ligeiros.

Segundo Dan Eddy, chefe adjunto do Corpo de Bombeiros, havia muito nevoeiro no ar, o que pode ter contribuído para o acidente. “Mal se conseguia ver à nossa frente”, afirma, em conferência de imprensa.

O combustível derramado fez com que 15 casas e alguns carros se tenham incendiado, o que levou a que o bairro tivesse de ser evacuado. "Temos combustível de avião por todo o lado", diz Dan Eddy.

Cerca de 100 habitantes foram retirados da zona afetada enquanto continuam os esforços de extinção do fogo naquela que é "uma das maiores áreas residenciais militares do mundo".

As autoridades que têm estado a trabalhar no resgate afirmam que várias pessoas que estavam a bordo do avião poderão ter morrido. No entanto, ainda só se confirma, até ao momento, um morto.

O chefe adjunto do Corpo de Bombeiros descreveu o local como "um gigantesco campo de destroços".

A aeronave em causa trata-se de um jato privado - Cessna 550 - que é utilizada, principalmente, por executivos da zona, e que pode transportar até 10 passageiros, incluindo o piloto. O acidente ocorreu perto do Aeroporto de Montgomery-Gibbs, local que seria o destino da aeronave, e as autoridades ainda estão a apurar quantas pessoas estavam registadas no voo.

De acordo com a empresa de aviação FlightAware, a aeronave tinha partido do aeroporto de Teterboro, em Nova Jérsia.



A Administração Federal de Aviação diz que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes vai coordenar a investigação para apurar as causas do incidente.

[notícia atualizada às 18h20]