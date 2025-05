Boeing do Catar voa para a Casa Branca. EUA aceitam presente de 400 milhões

Os Estados Unidos aceitaram a oferta do Boeing 747 da família real do Catar. O avião vai integrar a frota presidencial Air Force One.

O presente de luxo, no valor de 400 milhões de euros, foi recebido pelo Departamento de Defesa.

O chefe do Pentágono, Sean Parnell, garante que todas “as regras federais e regulações” foram cumpridas, mas a decisão está a provocar forte polémica desde que foi anunciada no contexto do périplo de Donald Trump pelo Médio Oriente, em que visitou, para além do Catar, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita.

“Isto é a definição de corrupção"



Democratas e alguns republicanos têm questionado os motivos do família real catari, sugerindo que a oferta é uma forma de influenciar a seu favor a administração Trump.