​Consumidores em França queixam-se da BMW, Mercedes, Toyota e Volkswagen

A associação de defesa do consumidor francesa, UFC-Que Choisir, revelou que deu entrada no Tribunal de Versalhes uma queixa apresentada sobre “práticas comerciais enganosas, fraude agravada e risco deliberado à vida de terceiros", dirigida à BMW, Mercedes, Toyota e Volkswagen.

A informação é avançada pela imprensa francesa, que cita a agência France Press e um comunicado dirigido às redações.

Os consumidores acusam as empresas de terem dado indicação de recolha dos veículos afetados por problemas nos airbags por “pressão dos meios de comunicação social” e que essa medida foi aplicada de forma “imprecisa, tardia e insuficiente”.

A acusação é contestada pela BMW. "É absolutamente falso dizer que não fizemos nada e esperamos pela pressão dos media ", disse Ludovic Leguem, diretor de comunicação da BMW França, à AFP.

"Realizamos 29 ações de recolha no BMW Group na França desde 2013", o que corresponde a 935.000 carros recolhidos, especificou.

Em causa está o escândalo dos airbags da Takata que surgiu em 2014, forçando muitos fabricantes a paralisar centenas de milhares de veículos em todo o mundo para substituir os equipamentos de segurança.

O problema está relacionado com um gás que se degrada com o tempo, humidade e calor, colocando em risco desses airbags dispararem e provocaram ferimentos graves ou até fatais aos motoristas e passageiros do banco dianteiro.

O Grupo Volkswagen França, por sua vez, declarou em comunicado enviado à AFP que "com relação aos airbags da Takata, a Volkswagen está a rever e atualizar as campanhas de recolha consoante o necessário, em colaboração com as autoridades”.

A France Press também contactou as filiais francesas da Mercedes e da Toyota, mas não obtiveram resposta imediata.