​Dinheiro debaixo do colchão? Banco Central dos Países Baixos diz quanto deve ter

Os cidadãos devem guardar 70 euros por adulto e 30 euros por criança em dinheiro para o caso de os sistemas de pagamento eletrónico falharem. A recomendação é feita pelo Banco Central dos Países Baixos, citado pela EuroNews.

A instituição financeira aconselhou os cidadãos a manterem em casa dinheiro suficiente para três dias, em caso de catástrofe ou emergência. O banco central alerta para aumento das tensões geopolíticas e as ameaças cibernéticas que podem pôr em risco o sistema de pagamentos do país.

O dinheiro deve ser suficiente para cobrir as despesas necessárias durante 72 horas, “tais como água, alimentos, medicamentos e transportes”, afirmou o banco.

“Pense numa falha de energia, numa perturbação técnica no seu banco ou numa falha de Wi-Fi. Nesse caso, poderá não conseguir pagar da forma a que está habituado. Mas pagar em numerário é quase sempre possível”, diz o aviso do banco central.

Para além de ter dinheiro em numerário, o banco aconselha também às pessoas que devem considerar a possibilidade de ter um cartão de débito e utilizar a tecnologia sem contacto com o telemóvel ou “smartwatch”.

O aviso do banco surge na sequência de um enorme corte de energia que atingiu Espanha e Portugal em 28 de abril. As causas do apagão ainda estão a ser investigadas.

Os sistemas de pagamento com cartão ficaram fora de serviço e as caixas multibanco não funcionaram, o que significa que muitas pessoas nos dois países tiveram de recorrer a dinheiro para comprar água, alimentos, lanternas e rádios a pilhas para se manterem atualizadas sobre a situação.