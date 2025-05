EUA. Mulher baleada junto à CIA em "incidente de segurança"

Uma mulher foi baleada, esta quinta-feira, junto à sede da CIA, que está a tratar o caso como um "incidente de segurança".

Segundo avança o canal de televisão NBC News, foram ouvidos disparos durante a manhã em Langley, na Virgínia, e o tiroteio não foi fatal. Uma fonte das forças de segurança federais revelou que o suspeito envolvido é uma mulher, no entanto, não foram adiantados mais detalhes.

De acordo com a CBS News, outra estação televisiva, a mulher foi baleada por não ter parado ao conduzir em direção ao portão principal da sede da CIA e não ter parado. Foi depois transportada para um hospital, com um ferimento de bala não fatal na parte superior do corpo.

O portão principal de acesso à sede da CIA encontra-se fechado e os funcionários foram aconselhados a procurar vias alternativas, segundo um porta-voz da CIA. O FBI está a investigar o incidente.