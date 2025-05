Trump proíbe Universidade de Harvard de receber estudantes estrangeiros

A Casa Branca de Donald Trump removeu, esta quinta-feira, a possibilidade de a Universidade de Harvard inscrever estudantes internacionais, e está a forçar os alunos estrangeiros atualmente inscritos a pedir transferência para outras universidades — caso contrário, podem ver o seu estatuto legal a ser removido pelo governo federal, que ameaça ainda alargar a proibição a outras instituições. A líder do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, deu ordens ao departamento para pôr fim à certificação do programa de Harvard que permitia a inscrição de alunos estrangeiros. Noem acusou a universidade de "fomentar a violência, o antisemitismo e coordenar com o Partido Comunista Chinês". Harvard acusou a administração Trump de tomar uma decisão ilegal e de retaliar depois de a universidade ter recusado fornecer ao governo informação que Noem tinha exigido sobre estudantes estrangeiros detentores de visto.

"A ação do governo é ilegal", afirmou a universidade, declarando que "a ação retaliatória ameaça causar sérios prejuízos à comunidade de Harvard e ao nosso país, e mina a missão académica e de investigação de Harvard". No ano letivo 2024/25, Harvard tem cerca de 6.800 estudantes universitários. O número representa 27% do total de alunos, de acordo com as estatísticas da própria universidade. Em 2022, o maior grupo de alunos estrangeiros era o da China, com 1.016 alunos. Seguiam-se os alunos do Canadá, Índia, Coreia do Sul, Reino Unido, Alemanha, Austrália, Singapura e Japão. Harvard sublinhou estar "completamente empenhada" em educar alunos estrangeiros, e que está a produzir diretrizes para os estudantes afetados.