Vacas que "voam": aldeia nos Alpes retira vacas de helicóptero devido ao risco de deslizamento de terra

Cerca de 300 habitantes — e não só — de Blatten, uma vila dos Alpes, no sul da Suíça, tiveram que ser retirados das suas casas, depois das autoridades informarem sobre o risco iminente de um deslizamento de terra.

Uma avaliação do movimento das rochas na encosta da montanha levou as autoridades a ativarem um plano de evacuação do local, uma vez que um volume sem precedentes de terra poderá cair nos próximos dias.

Entre os moradores, estão 52 vacas que foram retiradas do local, ou a pé, por estradas, ou mesmo de helicóptero.



Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o momento em que os animais "voaram" para fora da vila.