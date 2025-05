Ataque faz 18 feridos em Hamburgo. Quatro correm perigo de vida

Aumenta de 12 para 18 o número de feridos num ataque com arma branca registado esta sexta-feira, na estação central de comboios de Hamburgo, na Alemanha.



Uma mulher de 39 anos foi detida por suspeita de envolvimento no esfaqueamento, que aconteceu numa das plataformas da estação, avança o jornal Bild.

Quatro pessoas correm risco de vida, outras seis sofreram ferimentos graves e os restantes são considerado feridos ligeiros, adianta a publicação.

As motivações do ataque com faca na estação central de Hamburgo são desconhecidas, nesta altura.

O ataque aconteceu pelas 18h00 (hora local), quando uma mulher puxou de uma faca e começou a apunhalar passageiros de forma indiscriminada.

