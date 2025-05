Ataque faz pelo menos 12 feridos em Hamburgo

[em atualização]

Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas esta sexta-feira, na estação central de Hamburgo, na Alemanha, em resultado de um ataque com arma branca.

Uma mulher foi detida por suspeita de envolvimento no esfaqueamento, que aconteceu numa das plataformas da estação, avança o jornal Bild.

Três pessoas correm risco de vida, outras três sofreram ferimentos graves e seis com ferimentos ligeiros, adianta a publicação.

As motivações do ataque com faca na estação central de Hamburgo são desconhecidas, nesta altura.