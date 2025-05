Futura rainha da Bélgica impedida de terminar mestrado em Harvard

A princesa Elisabeth, futura rainha da Bélgica, vê o futuro dos seus estudos postos em causa, depois da proibição a estudantes estrangeiros, imposta pelo governo do atual presidente dos EUA, Donald Trump.

Foi revogada esta quinta-feira, pela administração Trump, a autorização da Universidade de Harvard para matricular estudantes internacionais. Isto obriga a que os atuais estudantes estrangeiros tenham de ser tranferidos para outras instituições ou percam o seu estatuto legal nos EUA. "Harvard não pode mais matricular estudantes estrangeiros e que os estudantes estrangeiros existentes devem transferir ou perder o seu estatuto legal", anuncia o Departamento de Segurança Interna. O Presidente ameaçou ainda estender esta medida a outras universidades do país.

A princesa Elisabeth, de 23 anos, acaba de concluir o seu primeiro ano na Universidade. "A princesa Elisabeth acaba de concluir o seu primeiro ano. O impacto da decisão da administração de Trump só ficará mais claro nos próximos dias ou semanas. Neste momento estamos a investigar a situação", disse Lore Vandoorne, porta-voz do Palácio Real da Bélgica, na sexta-feira.

A isto, Xavier Baert, diretor de comunicação do Palácio, acrescentou ainda "Temos que olhar com calma e esperar. Muita coisa ainda pode acontecer. Será que a decisão, tal como a conhecemos agora, será realmente aplicada? Só o tempo dirá".

A futura está a frequentar um mestrado de Políticas Públicas, em Harvard, com um programa de dois anos. Elisabeth é a herdeira do trono belga, sendo a mais velha dos quatro filhos do rei Philippe e da rainha Mathilde. Antes de entrar em Harvard, formou-se em História e política na Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Na quinta-feira, Harvard declarou que a medida do governo de Trump, que afeta milhares de estudantes, seria ilegal e constituía uma retaliação. De acordo com a informação divulgada pela Universidade, 6,793 estudantes estrangeiros estão matriculados este ano letivo, o que equivale a 27,2% dos estudantes.