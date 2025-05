Homem acorda com cargueiro de 153 metros no quintal

Foi na madrugada de quinta-feira que Johan Helberg acordou com o vizinho a bater-lhe à porta, em pânico, depois de um navio de 153 metros ter entrado no seu quintal. O cargueiro navegava no fiorde de Trondheim mas não virou onde devia e acabou a entrar no quintal de Johan, a poucos metros da casa.

O proprietário, segundo o The Guardian, descreveu como "irreal" o momento em que acordou e descobriu que um cargueiro tão grande tinha embatido no seu jardim da frente. A embarcação de carga - NCL Salten - encalhou pouco antes das cinco da manhã. Segundo o jornal, o cargueiro de 153 metros navegava no fiorde de Trondheim, na Noruega, e não seguiu direito a rota, seguindo para terra e embatendo num quintal, a poucos metros de uma casa. O cargueiro viajava a cerca de 16 nós, o que equivale aproximadamente a 30km/h.

Johan foi acordado por um vizinho que assistiu ao navio a dirigir-se para a costa. Quando o proprietário olhou pela janela viu a proa do navio no seu jardim. "Fui à janela e fiquei bastante surpreendido ao ver um navio tão grande. Tive de inclinar o pescoço para ver o topo. Foi tão irreal", conta ao The Guardian.

"Normalmente, os navios viram à esquerda ou à direita ao entrar no fiorde. Mas este seguiu em frente. Ficou muito perto da casa", diz Helberg, que vive naquela casa já há 25 anos.

A bordo do navio, registado no Chipre, estavam 16 tripulantes, mas as autoridades confirmam que não houve feridos nem derrames de combustível. A polícia está a investigar o incidente e já identificou um suspeito dentro do navio. Segundo Per Christian Stokke, porta-voz do distrito policial de Trondelag, "há uma pessoa a bordo que foi identificada como suspeita". A polícia já interrogou toda a tripulação e há várias hipóteses em cima da mesa, nomeadamente falha técnica e erro humano.

Bente Hetland, diretora executiva da NLC, afirmou não haver "razão para acreditar que isto tenha sido intencional". "Incidentes como este não deveriam acontecer, e já iniciámos uma investigação para apurar as causas. Hoje, sentimo-nos aliviados por não haver feridos, e o nosso principal foco está nas pessoas que se encontravam perto do navio e na nossa tripulação", acrescenta.

Segundo a Administração Costeira da Noruega, uma empresa de salvamento tentou retirar o navio durante a noite, quando a maré esteve alta, mas acabou por não conseguirem move-lo, pelo que Johan Helberg deverá continuar com um cargueiro no jardim pelo menos durante mais umas horas.