Juiz suspende proibição de estrangeiros em Harvard. Alunos portugueses mais tranquilos

Uma juíza federal de Boston, no estado do Massachusetts, suspendeu esta sexta-feira a proibição de estudantes estrangeiros frequentarem a Universidade de Harvard, decretada na quinta-feira pela administração de Donald Trump. A notícia foi conhecida enquanto Constança Tropa, uma estudante portuguesa que está a fazer a tese de mestrado na famosa academia da Ivy League, falava com a Renascença sobre o impacto da decisão de Trump na comunidade de alunos estrangeiros.

"Dá sempre uma tranquilidade extra", disse a aluna, depois de receber a notícia que a juíza Allison D. Burroughs emitiu uma ordem de restrição temporária contra a decisão federal, concordando que Harvard tinha demonstrado, no recurso entregue também esta sexta-feira, que a implementação da decisão iria causar "danos imediatos e irreparáveis à universidade".

"No início eu fiquei assustada com esta notícia [da proibição], porque me apercebi que se aplicava a mim e não só aos alunos que venham no próximo ano", confessou Constança Tropa, explicando que "depois de ter falado com os meus professores, a minha supervisora, as minhas colegas de casa, apercebi-me que isto é só mais um passo nesta guerra que a administração tem contra a Universidade de Harvard".