Supremo Tribunal dos EUA protege Reserva Federal (por enquanto) de interferência de Trump

Uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América (EUA), tomada esta quinta-feira acerca de uma batalha jurídica sobre o despedimento de dois membros de conselhos laborais pelo Presidente Donald Trump, contém uma linha que alivia, por enquanto, as preocupações de que o caso poderia abrir caminho para Trump demitir o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, quando quisesse.

A ordem do tribunal permite que Trump mantenha os dois membros democratas do conselho afastados enquanto estes contestam a legalidade de sua remoção.

Os advogados de Gwynne Wilcox, que foi removida do Conselho Nacional de Relações Laborais, e de Cathy Harris, que foi demitida do Conselho de Proteção de Sistemas de Mérito, argumentaram que uma decisão favorável ao governo de Donald Trump poderia minar as proteções legais para os responsáveis do Fed, há muito tempo vistos como imunes à demissão presidencial por motivos que não sejam prevaricação ou má conduta.

"Discordamos", disse a maioria dos juízes na curta decisão, não assinada, do tribunal, acrescentando que "a Reserva Federal é uma entidade quase privada com estrutura única que segue a distinta tradição histórica do Primeiro e do Segundo Banco."