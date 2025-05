Trump ameaça União Europeia com tarifas de 50% a partir de 1 junho

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiantou esta sexta-feira na sua Rede Social Truth a aplicação de uma tarifa direta de 50% sobre os produtos provenientes da União Europeia (UE), a partir de 1 de junho de 2025.

“A tarifa não será aplicada se o produto for construído ou fabricado nos Estados Unidos”, escreve Trump.



Segundo o Presidente norte americano, a União Europeia, que “foi formada com o objetivo principal de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio”, não tem facilitado as negociações.

“As nossas discussões com eles não estão a levar a nada!”, diz.