Emirados registam maior temperatura de sempre em maio com 51,6 graus Celsius

Os Emirados Árabes Unidos registaram esta sábado a sua temperatura mais alta de sempre num mês de maio desde o início dos registos, em 2003, tendo atingido os 51,6 graus Celsius, segundo o Centro Nacional de Meteorologia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



"A temperatura mais elevada registada hoje em todo o país foi de 51,6 graus Celsius, em Sweihan (Al Ain), pelas 13:45 locais [10:45 em Lisboa]", refere uma publicação feita pelo Centro Nacional de Meteorologia dos Emirados, nas redes sociais.

Segundo a agência France-Presse (AFP), este registo bate o comunicado pela instituição sobre a véspera, em que se tinham atingido os 50,4 graus Celsius na região de Abu Dhabi.

No mês passado, o país desértico já tinha registado um calor fora de época, com uma temperatura média máxima de 42,6 graus Celsius, o que levou as autoridades a emitir recomendações à população -- pedindo que bebessem mais água e evitassem atividades ao ar livre nas horas de maior calor.

Em 27 de abril, o termómetro subiu até aos 46,6 graus Celsius, a segunda temperatura mais elevada alguma vez registada no quarto mês do ano, apenas atrás do recorde 46,9 graus Celsius em abril de 2012.

A AFP regista que, em cerca de 30 anos, o número de dias extremamente quentes quase duplicou em todo o mundo.

Esta maior severidade e repetição das ondas de calor são, para grande parte da comunidade científica, um marcador do aquecimento global e que estas ondas de calor ser irão multiplicar, prolongar e intensificar.