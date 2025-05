Espiões russos descobertos no Porto. Faziam parte de rede baseada no Brasil

Dois espiões russos estavam no Porto quando foram identificados pelos serviços de informações portugueses. A informação é avançada pelo jornal Expresso e, segundo o The New York Times, este casal fazia parte de uma equipa alargada de espiões russos que operava no Brasil.

Manuel Francisco Steinbruck Pereira e Adriana Carolina Costa Silva Pereira, com cerca de 30 anos, viajaram do Brasil para Portugal em 2018.

O casal esteve no Porto, com documentos portugueses, até ao Serviço de Informações de Segurança (SIS) obter a identidade dos dois — cujos nomes reais eram Vladimir Aleksandrovich Danilov e Yekaterina Leonidovna Danilova.

As identidades foram, segundo o The New York Times, reveladas no outono passado pelas autoridades brasileiras, através de uma notificação azul da Interpol, que pede às autoridades dos Estados-membros informações adicionais sobre a identidade de uma pessoa, assim como a localização ou atividades em relação a crimes cometidos.

Essas notificações colocaram os nomes, fotografias e impressões digitais dos espiões russos nas mãos das autoridades de 196 países, incluindo Portugal.