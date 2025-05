Governo francês negoceia com taxistas após protestos que ameaçam Roland Garros

O primeiro-ministro francês, François Bayrou, disse este sábado estar disposto a rever a sua reforma tarifária para apaziguar os taxistas, que, após seis dias de manifestações, anunciaram bloqueios na competição de ténis Roland Garros e noutros eventos no país.

O chefe do executivo reuniu-se com os representantes dos taxistas e anunciou a abertura de negociações sobre as tarifas, principal reivindicação dos taxistas, bem como sobre a concorrência que consideram desleal por parte dos Veículos de Turismo com Condutores (VTC).

O primeiro-ministro indicou que está disposto a estudar algumas das medidas dos taxistas para renunciar às novas tarifas impostas para o transporte de doentes, pagas pela segurança social e cuja descida tinha sido anunciada a partir de 01 de outubro.

Essa medida provocou os protestos dos motoristas, que ameaçaram tomar várias rotundas de Paris para gerar bloqueios no acesso a Roland Garros, umas das quatro mais importantes competições internacionais de ténis, que realiza uma das provas no domingo, e nos aeroportos da capital.