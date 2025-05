Internacional Socialista apela à libertação de autarca de Istambul e rival de Erdogan

O Conselho de Internacional Socialista, que se reuniu este sábado em Istambul, apelou à libertação do presidente da câmara daquela cidade turca, Ekrem Imamoglu, cuja detenção provocou protestos generalizados na Turquia.

Responsáveis do partido socialista de vários países, incluindo o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, empunharam faixas com as palavras “Libertem Imamoglu”, de acordo com imagens divulgadas pelo principal partido da oposição da Turquia, o CHP, cujo líder, Ozgur Ozel, é vice-presidente da Internacional Socialista.

“Todos os que estão nesta sala sacrificaram-se muito para defender a democracia. Estamos a atravessar momentos difíceis, muitos dos nossos amigos estão na prisão. Estamos com os nossos camaradas na Bielorrússia, no Níger, na Venezuela e na Turquia”, disse Sanchez, que é também presidente da Internacional Socialista.

Em visita à Turquia, Sanchez encontrou-se com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, na sexta-feira.

A detenção, em 19 de março, do presidente da Câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, que rejeita as acusações de corrupção que lhe são imputadas, desencadeou uma onda de protestos sem precedentes na Turquia desde 2013.

O autarca deposto de Istambul, considerado o mais formidável opositor do presidente Recep Tayyip Erdogan, está preso desde 23 de março, dia da sua investidura pelo seu partido, o CHP (social-democratas), como candidato às próximas eleições presidenciais marcadas para 2028.