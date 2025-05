Seis seguranças de ajuda humanitária mortos em ataque de Israel

Seis membros das equipas que protegem a ajuda humanitária em Gaza foram mortos na quinta-feira à noite após vários ataques israelitas em Deir al-Balah (centro), de acordo com as autoridades do enclave palestiniano controlado pelo Hamas.

"Condenamos nos termos mais fortes o crime horrendo cometido pelo exército de ocupação israelita contra o pessoal de segurança e assistência e comités populares voluntários na área de Deir al-Balah, que resultou no martírio de seis membros das equipas de segurança e proteção humanitária", sublinhou o Governo de Gaza, num comunicado divulgado na madrugada de hoje.

Fontes locais informaram que a equipa, composta por polícias e voluntários do Hamas, estava a proteger os camiões de uma tentativa de ataque por parte de um grupo não identificado, quando as forças armadas israelitas lançaram uma série de ataques contra eles.

O Exército israelita garantiu à agência Efe que um dos seus drones identificou na quinta-feira à noite "vários homens armados, incluindo terroristas do Hamas, perto de camiões de ajuda humanitária no centro de Gaza".