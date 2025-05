​Suspeita de ataque com faca na estação de Hamburgo tem indícios de doença mental

A suspeita de um ataque com faca na estação central de comboios de Hamburgo, que causou 18 feridos, tem "indícios muito concretos de uma doença mental", disse a polícia alemã, este sábado, afastando novamente a hipótese de motivações políticas.

"Não há indícios de que a suspeita estivesse sob o efeito de substâncias psicotrópicas (álcool e drogas) no momento do incidente", acrescentou a polícia em comunicado, sem acrescentar mais pormenores sobre o seu historial psiquiátrico.

Deste ataque, que ocorreu na estação central de comboios de Hamburgo, no norte da Alemanha, a uma hora de bastante movimento, resultaram 18 feridos entre os passageiros que aguardavam pelo comboio numa das plataformas.

Das 18 vítimas, com idades compreendidas entre os 19 e os 85 anos, sete sofreram ferimentos ligeiros e quatro ferimentos considerados muito graves, segundo o último relatório divulgado pela polícia.

Entre estes quatro feridos mais graves, cujo quadro clínico é agora classificado como estável, estão uma mulher e um homem de 24 anos, uma mulher de 52 anos e uma outra de 85 anos de idade.

A suspeita, uma alemã de 39 anos, foi detida pouco depois, não tendo oferecido qualquer resistência. Deverá ser hoje ouvida por um juiz, que poderá decidir pelo seu internamento num hospital psiquiátrico.

Nos últimos meses, a Alemanha assistiu a uma série de esfaqueamentos mortais que chocaram o país, bem como a ataques motivados por extremistas islâmicos e violência de extrema-direita que trouxeram à ribalta as questões de segurança e da imigração.

No sábado passado, quatro pessoas ficaram feridas num ataque com faca no oeste do país.

O presumível autor foi um sírio de 35 anos detido pelas autoridades, que suspeitam de um ataque com motivações islamitas.

O homem atacou um grupo de pessoas à porta de um bar no centro de Bielefeld, antes de fugir.

A estação de Hamburgo, a segunda maior cidade da Alemanha, é um importante centro para comboios locais, regionais e de longa distância.