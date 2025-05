Trump aos cadetes de West Point: Missão das Forças Armadas é "espalhar a democracia à força das armas”, não fazer "espetáculos drag”

Este sábado, durante a cerimónia de graduação dos cadetes da Academia Militar de West Point, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump desviou-se do habitual tom descontraído da cerimónia para lançar duras críticas às políticas de diversidade nas Forças Armadas .

O discurso, que marcou a conclusão da formação dos cadetes, serviu sobretudo para reiterar a oposição do presidente ao que considera “experiências ideológicas absurdas” dentro do exército.

Desde o seu regresso à presidência, uma das prioridades de Trump tem sido eliminar aquilo a que chama “ideologia de género” da administração pública. No caso do Departamento de Defesa, isso traduziu-se na suspensão de programas de recrutamento inclusivos e na destituição de líderes militares do sexo feminino.

“O vosso curso marca o início da era dourada da América”, disse.

Trump voltou ao tema da identidade mais adiante, com novas críticas à teoria racial crítica — um conceito académico frequentemente usado pelos conservadores como símbolo de programas sobre racismo — e à inclusão de atletas transgénero.

“Libertámos as nossas tropas de formações políticas divisionistas e humilhantes”, afirmou. “Não haverá mais teoria racial crítica nem transgénero impostos aos bravos homens e mulheres das nossas forças — nem a ninguém neste país. Não vamos permitir homens em desportos femininos.”

A realização de espetáculos de drag em bases militares tinha já sido interrompida pelo Pentágono em 2023, durante a presidência de Joe Biden, por serem considerados “incompatíveis com os regulamentos sobre o uso de recursos do Departamento de Defesa”.