Cinco esquiadores encontrados mortos perto da estação suíça de esqui de Zermatt

Cinco esquiadores foram encontrados mortos no maciço suíço de Rimpfischhorn, perto da estação de esqui de Zermatt, informou este domingo a polícia do cantão de Valais, em comunicado.

A polícia suíça, citada pela agência noticiosa francesa AFP, adianta que ainda está a proceder à "identificação formal das vítimas" encontradas na chamada Geleira Adler.

As vitimas foram descobertas por dois esquiadores que estavam a escalar o maciço de Rimpfischhorn e que deram o alarme no sábado, por volta das 16h30 (14h30 em Portugal).

Estes dois esquiadores detetaram esquis no sopé do cume, mas "sem terem encontrado os esquiadores" e deram de imediato o alerta para as autoridades, segundo a polícia.

Os corpos sem vida de cinco pessoas "foram rapidamente descobertos depois de um helicóptero da Air Zermatt ter sobrevoado a zona identificada, acrescentou a polícia, sem fornecer detalhes sobre as circunstâncias em que levaram à morte dos cinco esquiadores, nem sobre o seu género, idade ou nacionalidade.

O Ministério Público do cantão suíço já abriu uma investigação para apurar "as circunstâncias exatas deste acidente", refere a polícia.