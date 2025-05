Comissária europeia diz que ataque de sábado na Ucrânia foi "um dos mais duros" da guerra

Apoio efetivo

25 mai, 2025 E não apenas retórica de condenações 12:24

Diga qualquer coisa que a Europa e principalmente a Ucrânia, não saibam. Acusações são fáceis, mas os tais 4 sistemas anti-aéreos Iris-T já foram enviados para a Ucrânia? As armas e sistemas anti-aéreos prometidos, já foram entregues às Forças Armadas Ucranianas? As munições, aviões, tanques, radares e sistemas de apoio prometidos por diversas vezes, já foram entregues? Os misseis Taurus, oh Merz, já vão a caminho da Ucrânia, ou temos aqui um Scholz II? A Rússia não quer negociar, estamos fartos de ver isso. E se não há negociações reais, têm de ser as armas a falar. Para isso é apoiar a Ucrânia com armas e não com "condenações" e sanções à Rússia, facilmente ultrapassáveis.