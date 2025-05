Rangel sublinha importância de solução de dois estados em reunião com PM Palestina

“Além da solidariedade pela situação humanitária em Gaza, convergimos na importância para a solução dos dois Estados da reunião do Grupo de Madrid e da Conferência da ONU de junho”, escreveu Paulo Rangel numa publicação na conta do Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social X.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, recebeu este domingo o primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana na embaixada portuguesa em Madrid, a quem sublinhou a importância da solução dos dois Estados como parte da resolução do conflito.

Paulo Rangel recebeu Mohammad Mustafa na embaixada de Portugal em Espanha.

A reunião acontece numa altura em que a situação humanitária na Faixa de Gaza piora de dia para dia com a intensificação dos ataques israelitas em retaliação do ataque do Hamas de 2023.

O encontro surge dias depois de o exército israelita ter disparado contra uma comitiva diplomática que incluía o embaixador português em Ramallah, na Cisjordânia, Frederico Nascimento.