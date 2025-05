Rei Carlos III faz visita oficial ao Canadá na próxima semana

O Rei Carlos III vai visitar na próxima semana o Canadá, esperando-se uma visita importante num momento em que o Presidente dos Estados Unidos sugeriu que o seu vizinho se tornasse no 51.º estado norte-americano.

O monarca, oficialmente o chefe de Estado do Canadá, que integra a Commonwealth, mantém uma neutralidade sobre o assunto e nunca fez qualquer comentário público sobre as ambições de Donald Trump.

A enfrentar um cancro há cerca de um ano, Carlos III foi convidado pelo recentemente empossado primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, para ler o discurso do trono, em 27 de maio, pela reabertura do parlamento canadiano.

O discurso será o ponto alto da visita do monarca, que durará 24 horas e em que seguirá, também, a rainha consorte, Camila.

"O Rei e a rainha aguardam com expectativa o programa, conscientes de que será uma visita curta, mas que esperam que seja significativa", disse porta-voz do Palácio de Buckingham, ao divulgar as linhas gerais para os dias 26 e 27 de maio.

Esta será a 20.ª visita de Carlos III ao Canadá, mas apenas a primeira desde que se tornou rei, em setembro de 2022.

O Rei encontrar-se-á também com a governadora-geral, Mary Simon, e com o primeiro-ministro.