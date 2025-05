​Rússia e Ucrânia trocaram 303 prisioneiros de cada um dos lados

A Rússia anunciou este domingo que 303 soldados russos capturados foram trocados pelo mesmo número de militares ucranianos, naquela que foi a terceira e última fase de uma troca recorde de prisioneiros entre Kiev e Moscovo.

"Conforme o previsto nos acordos russo-ucranianos assinados em Istambul em 16 de maio, os lados russo e ucraniano realizaram uma troca de 1.000 por 1.000 entre 23 e 25 de maio", disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.

A troca de prisioneiros também foi assinalada pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que na rede social X escreveu que "os defensores ucranianos estão em casa. A terceira parte do acordo de 1.000 por 1.000, assinado na Turquia, foi concluída".

No sábado, 307 prisioneiros de guerra russos foram trocados pelo mesmo número de militares ucranianos, anunciaram Kiev e Moscovo.

A primeira parte desta grande troca, no formato de 1.000 por 1.000, envolveu 270 soldados e 120 civis de cada campo na sexta-feira.

Esta última fase da troca de prisioneiros ficou marcada por um conjunto de ataques russos a várias zonas da Ucrânia durante a madrugada deste domingo, que causaram pelo menos 12 mortos, incluindo três crianças e jovens.

Na mensagem que deixou no X, Zelensky diz que "os guerreiros das Forças Armadas, da Guarda Nacional, do Serviço Estatal ae Guarda de Fronteiras e do Serviço Estatal de Transportes Especiais estão a regressar a casa".

Zelensky agradeceu ainda à equipa que trabalhou 24 horas por dia para levar a cabo esta troca com êxito. "Iremos sem dúvida trazer cada um dos nossos cidadãos de volta do cativeiro russo", acrescentou.