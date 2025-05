Trump defende o impedimento de estrangeiros matricularem-se em Harvard

Na passada quinta-feira, a secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, anunciou a retirada do direito de Harvard acolher estudantes internacionais. Mas um juiz rapidamente suspendeu a medida, e a universidade interpôs uma ação judicial contra a medida na manhã de sexta-feira no tribunal federal de Massachusetts.

A administração Trump criticou Harvard por recusar a supervisão de Washington sobre os seus processos de admissão e recrutamento e acusou a universidade de ser um bastião do antissemitismo, de promover ideias de esquerda demasiado progressistas e de ter ligações ao Partido Comunista Chinês.

O Governo dos Estados Unidos já tinha cortado mais de dois mil milhões de dólares em bolsas para a universidade, interrompendo alguns programas de investigação.

De acordo com o seu "site", Harvard, classificada entre as melhores universidades do mundo, pela qual passaram 162 prémios Nobel, recebe este ano cerca de 6.700 "estudantes internacionais", ou seja 27% do total. A Universidade cobra dezenas de milhares de dólares por ano em propinas.

Harvard é a universidade mais rica dos Estados Unidos, com um património avaliado em 53,2 mil milhões de dólares em 2024, noticiou a agência noticiosa francesa.