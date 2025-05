Zelensky anuncia novas sanções contra pessoas e entidades ligadas à Rússia

O Presidente ucraniano anunciou este domingo novas sanções contra indivíduos e entidades que trabalham para a Rússia e afirmou que está a trabalhar para se coordenar com os parceiros europeus e internacionais para impor mais punições a Moscovo.

“A direção das sanções é muito clara: indivíduos e entidades jurídicas da Rússia e os seus associados que estão a trabalhar pela guerra e que também são apoiados pelo regime russo”, explicou Volodymyr Zelensky, numa mensagem publicada na sua conta de Telegram.

De acordo com o chefe de Estado ucraniano, “as sanções têm como alvo indivíduos envolvidos no financiamento de organizações terroristas, fraudes financeiras e esquemas para contornar sanções no interesse da Federação Russa”.

As sanções, observou Zelensky, têm também como alvo “propagandistas russos” e “representantes de grupos mafiosos russos que ajudaram a formar o regime de Putin”.

“Estamos a trabalhar para sincronizar as sanções ucranianas com o regime de sanções da União Europeia e de outras jurisdições importantes em todo o mundo”, concluiu.