Após trégua de Trump com UE, bolsas abrem com ganhos acima de 1%

As bolsas europeias abriram esta segunda-feira com subidas superiores a 1%, perante a trégua comercial dada à UE pelos EUA, pendentes de declarações da presidente do BCE e sem referências de Wall Street e Reino Unido, encerradas por feriado.

Cerca das 8h45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 0,78% para 549,40 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt subiam 1,07% e 1,35%, respetivamente, enquanto as de Madrid e Milão se valorizavam 0,82% e 1,14%.

A bolsa de Lisboa mantinha a tendência da abertura e às 8h45 o principal índice, o PSI, valorizava 0,19% para 7.345,11 pontos, depois de ter subido até 7.376,68 pontos em 20 de maio, um novo máximo desde 19 de junho de 2014.

Na abertura do mercado, as bolsas europeias reagiram à proposta feita pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de prolongar as conversações para alcançar um acordo comercial até 9 de julho e prorrogar até essa data a imposição da tarifa de 50% à União Europeia (UE), cuja entrada em vigor estava prevista para 1 de junho.

Com o euro a valorizar-se 0,41% e a cotar-se a 1,14 dólares, as bolsas europeias registavam subidas superiores a 1%, em comparação com as descidas acima de 1% com que encerraram na sexta-feira.

Wall Street fechou a semana passada no vermelho, com o Dow Jones Industrials a cair 0,61%, o S&P 500 a descer 0,67% e o Nasdaq, o índice tecnológico mais forte, a perder 1%.