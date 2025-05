Donald Trump diz que Vladimir Putin "ficou completamente louco"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o homólogo russo, Vladimir Putin, "ficou completamente louco" e avisou que qualquer tentativa de conquistar todo o território ucraniano vai levar "à queda" da Rússia.

"Sempre tive muito boas relações com o Presidente russo, Vladimir Putin, mas algo aconteceu com ele. Ficou completamente LOUCO!", escreveu Trump, no domingo, na sua rede social, Truth Social, fazendo uso das habituais letras maiúsculas.

"Sempre disse que ele quer TODA a Ucrânia, não apenas parte dela, e talvez isso esteja a revelar-se verdade, mas, se ele o fizer, isso levará à queda da Rússia!", acrescentou.