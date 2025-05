Homem danifica trono imperial no Vietname após invadir área restrita em palácio

A polícia vietnamita deteve um homem que danificou o trono imperial da dinastia Nguyen, um dos artefactos mais valiosos do património histórico do país. O incidente ocorreu no Palácio Thai Hoa, em Hue, no centro do Vietname, conta o “The Independent”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo as autoridades, Ho Van Phuong Tam, de 42 anos, residente em Hue, adquiriu um bilhete de entrada no palácio e acedeu a uma área interditada, onde terá subido ao trono e partido parte da estrutura antes de ser imobilizado pelos seguranças.