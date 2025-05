Mais de 20 feridos após carro atingir peões durante celebrações do Liverpool

A polícia britânica está a investigar um atropelamento ocorrido esta segunda-feira, em Liverpool, durante o desfile de celebração do título de campeão do Liverpool FC.

O incidente teve lugar por volta das 18h00, em Water Street, quando uma viatura colidiu com um grupo de peões, avança a “Sky News”.

Quatro crianças ficaram feridas no incidente, segundo um porta-voz do Serviço de Ambulâncias do Noroeste.

Vinte pessoas foram assistidas no local com ferimentos ligeiros e não necessitaram de hospitalização.

Vinte e sete pessoas foram transportadas para o hospital por ambulância.

O veículo terá imobilizado no local e um homem foi detido pelas autoridades.

Testemunhas relatam momentos de pânico. Natasha Rinaldi, que assistia ao desfile da janela de casa, contou à “Sky News”: “Ouvimos gritos muito altos. As pessoas soavam desesperadas. Depois olhámos pela janela e vimos o carro a atropelar pessoas.”

As autoridades e os serviços de emergência deslocaram-se de imediato ao local.

Milhares de adeptos enchiam as ruas de Liverpool para celebrar o título conquistado pelo clube na Premier League.