​Momento de tensão ou brincadeira? Brigitte dá safanão a Macron

O Presidente francês Emmanuel Macron desvalorizou, na segunda-feira, um incidente em que a sua mulher, Brigitte, dá-lhe um safanão na cara, quando o casal chegava ao Vietname para iniciar uma digressão pelo Sudeste Asiático.

No vídeo vê-se um braço estendido, uma manga vermelha e uma mão na cara do Presidente francês, quando este estava à porta do avião presidencial. Macron fica perplexo e depois dá pela presença das câmaras, acenando e sorrindo.

De seguida desce as escadas, seguido da mulher Brigitte, que veste um casaco vermelho.