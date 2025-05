Paint na corrida com Photoshop. Funções IA chegam ao Windows

O Paint, o programa de edição de imagens do Windowns, foi melhorado com três novas funcionalidades com Inteligência Artificial (IA). Estas funções foram concebidas para otimizar a experiência do utilizador na criação e na edição do conteúdo digital.

Ao longo do último ano, o Paint tem recebido atualizações constantes mas foi na última quinta-feira que a Microsoft lançou três novas funcionalidades que têm como foco simplificar a criação de stickers e a seleção de objetos para a edição do conteúdo digital. Estas ferramentas são alimentadas por IA, controlos de remoção generativa e outras opções que já se encontram em programas como o Photoshop ou o Pixlr.

Na versão mais recente do Paint, destaca-se a funcionalidade "Sticker Generator", que cria stickers e que, à semelhança de inovações recentes, é baseada em IA. Isto permite ao utilizador introduzir um prompt e gerar stickers personalizados, instantaneamente.

Para utilizar esta funcionalidade é preciso aceder ao menu do Copilot, selecionar o botão "Sticker Generator" e solicitar o que se pretende. Depois basta escolher a imagem que se adequa melhor ao que se pretende. Além disto, para utilizar este gerador é necessário iniciar sessão com uma conta Microsoft, o que vai permitir guardar os stickers criados para os consultar ou utilizar futuramente.

Outra novidade na atualização do Paint é a "Object select", uma ferramenta de IA que a utiliza para isolar e selecionar objetos individuais na área de trabalho, o que permite editá-los ou removê-los com facilidade.

Esta ferramenta utiliza IA para reconhecer diferentes linhas ou cores de um objeto, selecionando a área correta para a edição, automaticamente. Contudo, a precisão poderá variar, levando a ser necessário uma segunda tentativa para alcançar a seleção ideal.

Uma "experiência de boas vindas" é a terceira nova funcionalidade deste editor. Esta funcionalidade fornece dicas e truques, demonstra como funcionam as ferramentas e detalha a maioria das novas capacidades adicionadas ao longo do último ano.

No ecrã surge uma caixa de diálogo, local em que aparecerá uma lista das novas funcionalidades e possibilidades do Paint, o que acaba a ser útil para os novos utilizadores mas também para os antigos.

De acordo com a Microsoft, tanto o gerador de stickers como a ferramenta de seleção de objetos apenas estarão disponíveis, para já, em PCs Copilot+.