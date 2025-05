Passageiro tentou abrir duas portas do avião em pleno voo

Um voo proveniente de Tóquio com direção a Houston, foi desviado para Seattle depois de um passageiro ter tentado abrir duas das portas de saída do avião. O incidente aconteceu no sábado e a informação foi avançada pelo FBI e um porta-voz do Porto de Seattle.

O voo foi o 114 da companhia aérea All Nippon Airways, que viajava do aeroporto japonês de Haneda para o aeroporto intercontinental George Bush, em Houston. De acordo com a companhia, o voo teve de ser desviado "devido a um passageiro indisciplinado".

O avião era um Boeing 787-9 Dreamliner que estava no ar há cerca de 10 horas quando aterrou no Aeroporto International de Seattle-Tacoma, por volta das quatro da manhã, hora local. O incidente ocorreu em pleno voo, pelo que alguns passageiros e membros da tripulação tiveram de segurar o homem até que o avião aterrasse.

De acordo com a CNN, Chris Guizlo, porta-voz do Porto de Seattle, afirmou que "a polícia do Porto de Seattle foi chamada devido a relatos de um passageiro que tentou abrir as portas durante o voo".

"O nosso relatório indica que o voo foi desviado devido a distúrbios dos passageiros", disse ainda à CNN um porta-voz da Administração Federal da Aviação, no domingo. O passageiro foi transferido para o hospital depois de se ter determinado que estava a ter uma crise de saúde.

Segundo a All Nippon Airways, um segundo passageiro tornou-se indisciplinado na pista, à chegada. Guizlo diz que a pessoa foi removida "por comportamento indisciplinado antes do avião partir de Seattle para Houston". O porta-voz do Porto de Seattle disse ainda que os dois casos não estavam relacionados.

O FBI afirma que a pessoa ficou frustrada com o desvio do voo e esmurrou a porta da casa de banho e diz ainda que não foram apresentadas acusações relacionadas com o incidente.

Segundo a companhia aérea e a FlightAware, o voo 114 prosseguiu para Houston, depois de ter estado parado algumas horas, aterrando pouco antes das 13 horas locais.