Putin louco? Comentários de Trump são "reação emocional", diz o Kremlin

A presidência russa afirmou esta segunda-feira que Vladimir Putin toma as decisões necessárias para garantir a segurança do país em resposta às críticas do Presidente norte-americano, Donald Trump, aos recentes ataques contra a Ucrânia. De resto, o porta-voz do Kremlin considerou que a reação de Trump — que chamou louco a Putin — não passa de uma reação emocional.

Trump afirmou no domingo que Putin "ficou completamente louco" e avisou que qualquer tentativa de conquistar todo o território ucraniano vai levar à queda da Rússia. "Sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não apenas parte dela, e talvez isso esteja a revelar-se verdade, mas, se ele o fizer, isso levará à queda da Rússia", escreveu Trump nas redes sociais.

O porta-voz do Kremlin, a sede da presidência russa, Dmitri Peskov, desvalorizou a reação de Trump na conferência de imprensa telefónica de segunda-feira, qualificando-a como emocional. "Este é um momento muito importante que está ligado, naturalmente, à carga emocional de absolutamente toda a gente e a reações emocionais", disse Peskov.