Trump aceita proposta da Comissão Europeia para continuar conversações

O Presidente norte-americano afirmou esta segunda-feira que aceitou a proposta feita pela presidente da Comissão Europeia, por telefone, para alargar as conversações até 9 de julho para se alcançar um acordo comercial.

"Ela perguntou-me se poderíamos adiar [o prazo para o acordo] de 1 de junho para 9 de julho. Concordei e, segundo ela, teremos reuniões em breve para ver se conseguimos chegar a uma solução", explicou Trump durante uma conferência de imprensa na Base Aérea de Andrews, onde aterrou hoje vindo do seu campo de golfe em Bedminister, Nova Jérsia, antes de seguir para a Casa Branca.

"A UE e os EUA partilham a relação comercial mais importante e estreita do mundo. A Europa está disponível para avançar nas conversações com rapidez e na tomada de decisões", tinha dito anteriormente a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen através das redes sociais.

"Para alcançar um bom acordo, precisamos tempo até ao dia 9 de julho", acrescentou a responsável.

Trump qualificou de "boa" a conversa hoje mantida com von der Leyen, a qual acontece dois dias depois do chefe de Estado norte-americano ter ameaçado impor às importações da União Europeia um agravamento de 50% por não haver avanços nas conversações desde que tinha imposto em abril uma trégua de 90 dias sobre a aplicação das denominadas tarifas recíprocas.

Também Ursula von der Leyen tinha considerado "uma boa conversa" anteriormente, numa mensagem nas redes sociais.

Desde a chegada ao poder, Trump tem adotado várias medidas tarifárias contra os seus parceiros comerciais, algumas das quais foram suspensas, incluindo uma tarifa base de 10% aplicável a todos os parceiros comerciais dos EUA.

No caso da UE, esta tarifa de 10% poderá aumentar para 20% quando a atual pausa dos EUA expirar, em 9 de Julho.

No entanto, na passada sexta-feira, o Presidente dos EUA ameaçou impor uma tarifa direta de 50% à União Europeia a partir de 1 de junho porque as negociações comerciais com a UE "não estão a dar frutos", segundo Trump.

No mesmo dia, o Comissário Europeu do Comércio, Maros Sefcovic, falou por telefone com o seu homólogo norte-americano, Jamieson Greer, após o que afirmou que o comércio entre a União Europeia e os EUA deveria ser regido por "respeito mútuo, não por ameaças" e reiterou a determinação da UE em defender os seus interesses.