Zelensky insiste no reforço de sanções contra Rússia após ataque recorde com 'drones'

As declarações de Zelensky foram feitas depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter voltado a expressar a sua frustração com o chefe de Estado russo , Vladimir Putin, na sequência dos ataques massivos e letais lançados por Moscovo este fim de semana contra Kiev e outras cidades ucranianas.

De acordo com a força aérea da Ucrânia, o país foi(...)

Zelensky afirmou que o ataque russo ocorrido esta madrugada - que envolveu 355 'drones' e nove mísseis de cruzeiro - "não tem lógica militar" e é simplesmente uma mensagem "política".

"Ao fazê-lo, Putin mostra o quanto despreza o mundo, o mundo que faz mais esforços para o diálogo do que na pressão", prosseguiu o Presidente ucraniano.

"Só com força - a força dos Estados Unidos, da Europa e de todas as nações que valorizam a vida - é que estes ataques poderão ser travados e a paz real alcançada", acrescentou Zelensky, defendendo "o congelamento das finanças russas e a interrupção das vendas de petróleo" russo face à recusa do Kremlin (presidência russa) "em considerar sequer um cessar-fogo".

Na semana passada, Putin prometeu a Trump, durante uma chamada telefónica, apresentar à Ucrânia as suas condições para um cessar-fogo de pelo menos 30 dias, conforme solicitado por Kiev, Washington e os principais aliados europeus.

Até agora, o líder russo não apresentou essas condições.

O Kremlin, através do porta-voz presidencial, Dmitri Peskov, sustentou que os bombardeamentos das últimas horas foram dirigidos contra alvos militares.