Desafio do Tiktok leva a morte de jovem de 19 anos

Ryan Satterthwaite, um jovem de 19 anos neozelandês, morreu devido a uma "grave lesão na cabeça", depois de participar num desafio do Tiktok. O jogo foi inspirado no râguebi e é conhecido como "Run it Straight".

O acidente aconteceu esta segunda-feira em Palmerston North, Nova Zelândia e o jovem teve de ser transportado para o hospital, onde acabou por morrer.

O desafio que está a tomar conta das redes sociais leva duas pessoas a correrem uma contra a outra a toda a velocidade, com o objetivo de derrubarem o adversário.



Ross Grantham, porta-voz da polícia, disse: "Apelamos a todos os que estejam a participar num jogo ou evento deste tipo que considerem os riscos significativos para a segurança e a possibilidade de lesões graves", numa declaração feita esta terça-feira. "Embora tenha sido um jogo espontâneo entre amigos e não um evento organizado, este desfecho trágico destaca as preocupações de segurança inerentes a este tipo de atividade", acrescenta.

Jogo foi promovido por jogadores profissionais de râguebi

"Run it Straight" é muito jogado, de forma informal, na Áustria e na Nova Zelândia, mas tornou-se uma tendência nas redes sociais, tendo sido promovido por alguns jogadores profissionais de râguebi. Em alguns vídeos vê-se inclusive participantes a desmaiarem depois do impacto.

Com o aumento da popularidade do jogo, surgiram mesmo torneios organizados, como é o caso do Runit Championship League (RUNIT) que se estreou este mês em Auckland, Nova Zelândia. O jogo é descrito como "o novo desporto mais feroz de colisão do mundo, que testa a força e a resiliência".

Kimami Ngaluafe, organizador do evento Up the Guts NZ, outro torneio na Nova Zelândia, disse à BBC, que o jogo já é popular no país há muito, atraindo desde crianças de cinco anos até homens na casa dos 40. "É um desporto nacional de quintal aqui na Nova Zelândia", afirmou.

Ngaluafe lembrou, contudo, que a morte do jovem é um lembrete da importância da segurança. Acrescentou ainda que os jogadores deveriam utilizar capacetes de proteção e que deviam estar acompanhados por observadores para evitar que a cabeça bata no chão. "Na Nova Zelândia, as crianças jogam este tipo de jogo todos os dias. Merecem ser devidamente orientadas e ensinadas a praticá-lo da forma correta, disse.

De acordo com as regras do jogo, dois participantes correm um contra o outro a partir de uma distância determinada, tendo como objetivo colidir de frente com o adversário, com a maior força possível. Não é permitido fintar, desviar ou evitar o impacto, bem como a utilização de proteção na cabeça.

Médicos têm vindo a alertar que a prática destas atividades pode vir a provocar lesões cerebrais graves, ou pior.