Dois mortos e nove feridos em tiroteio nos Estados Unidos

Duas pessoas morreram e outras nove, incluindo três adolescentes, ficaram feridas num tiroteio no Fairmount Park, em Filadélfia, no Dia da Memória.

De acordo com a Reuters, os nove feridos no tiroteio de segunda-feira à noite encontram-se estáveis. Um homem e uma mulher, ambos adultos, foram as vítimas mortais, declarou um agente da polícia numa conferência de imprensa.

Segundo a polícia, um grande número de adultos estava presente no parque.

“Até ao momento, não recuperámos nenhuma arma”, disse o agente, citado pela Reuters, indicando que não foram feitas quaisquer prisões.

“Isto é significativo. É o Memorial Day... compreendemos o significado deste evento e garantiremos que haverá mais informações na terça-feira”, acrescentou

O Memorial Day, tradicionalmente comemorado na última segunda-feira de maio, é um feriado federal nos Estados Unidos da América dedicado a homenagear os militares que morreram no cumprimento do seu dever.