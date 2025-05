Israel ameaça anexar partes da Cisjordânia se países reconhecerem Estado palestiniano

Durante uma conversa com Jean-Noel Barrot, ministro dos Negócios Estrageiros francês, Ron Dermer, o ministro dos Assuntos Estratégicos israelita, ameaçou anexar territórios da Cisjordânia se reconhecerem o Estado palestiniano.

De acordo com os acordos de Oslo, assinados em 1993, a zona a que Dermer se referiu - área C - ficava sob administração israelita, enquanto a área B ficava sob controlo administrativo da Autoridade Palestiniana e controlo militar israelita. A área A seria administrada exclusivamente pela Autoridade Palestiniana.

Estas declarações foram feitas como resposta a um potencial reconhecimento internacional do Estado palestiniano na cimeira de Nova Iorque. Segundo o diário israelita Haaretz, este reconhecimento será copresidido pela França e pela Arábia Saudita no próximo dia 18 de junho.

Segundo informações divulgadas pelo diário israelita Israel Hayom e confirmadas pelo Haaretz, Gideon Saar, ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, já teria feito avisos semelhantes sobre possíveis "medidas unilaterais". Estes avisos foram feitos numa reação a posições tomadas por Barrot, bem como pelo britânico David Lammy, e outros países.

Conforme afirma a Lusa, David Lammy disse no mês passado que Londres estava em diálogo com Paris sobre a possibilidade de reconhecer o Estado palestiniano. Contudo, salientou que o Reino Unido só viria a apoiar tal decisão se esta tivesse consequências tangíveis.

Já António Costa, presidente do Conselho Europeu, sublinhou esta segunda-feira que "a União Europeia continua a apoiar firmemente uma solução baseada na existência de dois estados e aguarda com expectativa a conferência das Nações Unidas a realizar em Nova Iorque no próximo mês de junho". O comunicado foi feito através de uma publicação na rede social X, depois de uma conversa telefónica com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestiniana.

Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros português, afirmou, no mesmo dia, que Portugal mantém "sempre em avaliação" a possibilidade de se reconhecer o estado da Palestina.

Ainda sobre o reconhecimento do Estado, numa conferência de imprensa conjunta com o homólogo alemão, Johann Wadephul, o chefe da diplomacia portuguesa sublinhou que a posição de Lisboa está em constante avaliação. "A nossa posição quanto a um reconhecimento está espelhada numa doutrina que eu repeti variadíssimas vezes no Parlamento, e que significa que é algo que está sempre em avaliação e que é conversado com os nossos parceiros, quer com aqueles que já reconheceram o Estado da Palestina, quer com aqueles que entendem que é preciso haver outros passos para que esse reconhecimento tenha lugar", afirmou.

Essa doutrina "não se alterou", afirma Paulo Rangel. Apesar da realidade ser algo dinâmica, isto não significa que não venha a implicar o passo do reconhecimento do Estado da Palestina.