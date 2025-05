Lula da Silva diagnosticado com labirintite e aconselhado a descansar

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sofre de labirintite, uma inflamação do ouvido interno, e foi-lhe prescrito repouso, anunciou o Governo brasileiro na segunda-feira.

O chefe de Estado, de 79 anos, que foi operado no final de dezembro para drenar um hematoma junto ao cérebro, foi submetido a exames médicos num hospital de Brasília na segunda-feira, depois de se ter queixado de tonturas.

Os médicos diagnosticaram labirintite e pediram a Lula que ficasse em repouso.

O Presidente brasileiro voltou para casa e "cancelou parte de sua agenda", de acordo com uma fonte presidencial, que pediu para não ser identificada.

A labirintite é uma inflamação do labirinto, uma estrutura no ouvido interno que desempenha um papel fundamental na audição e no equilíbrio. A maioria dos casos cura-se em poucas semanas.

O Presidente, que sofreu de cancro da laringe em 2011 e foi submetido a uma cirurgia à anca em 2023, não excluiu a possibilidade de se candidatar à reeleição nas eleições presidenciais de 2026.