Quatro feridos muito graves após carro atingir peões durante celebrações do Liverpool

Quatro pessoas encontram-se “muito, muito gravemente feridas no hospital” após um veículo ter atropelado uma multidão durante o desfile de celebração do título da Premier League do Liverpool FC.

O presidente da câmara de Liverpool, Steve Rotheram, disse à BBC que “ainda há quatro pessoas em estado muito grave no hospital”.

“Esperamos, é claro, que sobrevivam”, disse.

O incidente teve lugar por volta das 18h00, em Water Street, quando uma viatura colidiu com um grupo de peões.

O veículo terá imobilizado no local e um homem de 53 anos foi detido pelas autoridades. A hipótese de ato terrorista já foi descartada.