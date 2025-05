Surto de cólera no Sudão faz 172 mortos numa semana

Pelo menos 172 mortes relacionadas com a cólera foram registadas no Sudão no espaço de uma semana, anunciou esta terça-feira o Ministério da Saúde em comunicado, após vários avisos sobre a propagação da epidemia no país devastado pela guerra.

"O Centro Federal de Operações de Emergência do Sudão registou um aumento acentuado da cólera, com 2.729 casos e 172 mortes registadas numa semana", com o estado de Cartum a ser responsável por 90% das novas infecções, segundo o comunicado.

Nas primeiras três semanas de maio, a doença já tinha provocado 51 mortos, segundo um relatório anterior do Ministério.

Desde abril de 2023, o terceiro maior país africano está mergulhado num conflito que opõe o exército, liderado pelo general Abdel Fattah al-Burhane, às Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), uma força paramilitar comandada pelo seu antigo adjunto, o general Mohamed Hamdane Dagalo.

O conflito, que causou dezenas de milhares de mortos e 13 milhões de deslocados, devastou um sistema de saúde que já era frágil antes da guerra.

Segundo o sindicato dos médicos, cerca de 90% dos hospitais do país foram obrigados a encerrar temporariamente devido aos combates.

Antes da expulsão do grupo na semana passada, as RSF efetuaram vários ataques com drones no estado de Cartum, incluindo contra três centrais elétricas, privando a cidade de eletricidade durante vários dias.

A rede local de distribuição de água também foi interrompida, segundo os Médicos Sem Fronteiras (MSF).

"As estações de tratamento de água não têm mais eletricidade e não podem mais fornecer água potável do Nilo", disse o coordenador médico dos MSF, Slaymen Ammar, em Cartum, na sexta-feira.

A cólera é uma infeção intestinal aguda que se propaga através de alimentos e água contaminados com a bactéria 'vibrio cholerae', frequentemente proveniente de fezes. Se não for tratada, pode levar à morte em poucas horas.