Suspeito do atropelamento em Liverpool acusado de tentativa de homicídio

O suspeito do atropelamento de uma multidão durante o desfile de celebração do título da Premier League do Liverpool está acusado de tentativa de homicídio e ficou em prisão preventiva.

Em conferência de imprensa, a polícia britânica acrescenta que o suspeito está ainda detido por condução perigosa e por conduzir sob o efeito de estupefacientes.

"Detivemos um homem de 53 anos de West Derby por suspeita de tentativa de homício, condução perigosa e conduzir sob o efeito de drogas", indicou Karen Jaundrill, superintendente da polícia, que acrescenta que "mantém-se em prisão preventiva".

Onze pessoas continuam hospitalizadas após o atropelamento, que deixou mais de 40 pessoas feridas e quatro feridos graves.

O incidente aconteceu quando milhares de adeptos enchiam as ruas de Liverpool para celebrar o título conquistado pelo clube na Premier League. Uma carrinha cinzenta foi conduzida contra uma multidão numa rua movimentada que estava fechada ao trânsito, com várias pessoas a serem projetadas.

A polícia informou na noite de segunda-feira que 20 pessoas foram assistidas no local e 27 foram levadas ao hospital, incluindo crianças.