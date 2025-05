​Três mil militares e 20 navios de guerra. Rússia faz exercícios navais no Báltico

A Rússia deu início a exercícios navais no Mar Báltico. A notícia é avançada pela agência Interfax. Segundo a agência, que cita fonte da armada russa no Báltico, estão envolvidos 20 navios de guerra, três mil militares e também meios aéreos.

A Agência EFE detalha que, no que toca a meios aéreos, estão empenhados 25 aviões e helicópteros. Já as embarcações incluem fragatas, corvetas, petroleiros, rebocadores e outras embarcações de apoio.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



As agências garantem que, segundo um comunicado a que tiveram acesso, as manobras envolvem navios das frotas do Báltico e do Norte, baseadas em Kaliningrado e São Petersburgo.

Segundo a Interfax, de acordo com o comunicado da Frota do Báltico, o exercício passa por pedir às tripulações dos navios que resolvam “tarefas antissubmarino em áreas de treino de combate, praticarão defesa contra barcos não tripulados e conduzirão fogo de artilharia prático contra alvos marítimos e aéreos”.