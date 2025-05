Administração Trump apresenta proposta de cessar-fogo em Gaza com troca parcial de reféns

Segundo Witkoff, o documento deverá ser enviado ainda hoje para revisão do Presidente norte-americano. O responsável sublinhou estar confiante na possibilidade de alcançar uma “resolução pacífica e duradoura” , que incluirá uma “trégua temporária” .

Ainda assim, o responsável recusou indicar a duração prevista para a trégua, frisando que se trata de um ponto ainda em discussão. A incerteza sobre o compromisso de Israel em participar em negociações para o fim da guerra tem sido um obstáculo nas anteriores tréguas.

Um responsável palestiniano próximo das negociações garantiu à “CNN” que o Hamas aceitou a proposta de Witkoff, embora sem divulgar mais detalhes.

Por outro lado, Witkoff rejeitou relatos que apontavam para um acordo diferente que previa a libertação de 10 reféns em dois grupos durante uma trégua de 70 dias. “O que vi é completamente inaceitável,” frisou.

Até ao momento, Witkoff não se reuniu diretamente com representantes do Hamas. A mediação tem sido conduzida por Bishara Bahbah, empresário palestiniano-americano, ligado à campanha de Trump em 2024, que se reuniu com o grupo em Doha.