Cortes na ciência nos EUA criam janela para Europa captar investigadores

A atual conjuntura científica nos Estados Unidos está a abrir uma oportunidade rara para a Europa se afirmar como destino preferencial de investigadores de topo, alerta Maria M. Mota, diretora executiva do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), num artigo publicado esta quarta-feira na revista “Nature”.

A investigadora portuguesa defende uma resposta coordenada entre países europeus para captar talentos afetados pelos cortes no financiamento à investigação norte-americana.

Segundo Maria M. Mota, nos últimos dois meses, mais de 30 jovens investigadores a trabalhar nos EUA contactaram o IGC à procura de oportunidades na Europa — um número dez vezes superior ao habitual.

“Os cientistas nos Estados Unidos enfrentam uma crise. É uma ocasião única para a Europa se posicionar como centro científico global”, escreve.

Apesar de já existirem iniciativas na União Europeia para apoiar investigadores afetados por instabilidade política ou cortes orçamentais, a investigadora critica a fragmentação dos esforços.

A falta de uma estratégia conjunta limita a capacidade do continente em competir com programas consolidados como o CERN ou as iniciativas do Canadá e da China.

Maria M. Mota cita como exemplo a criação do CERN nos anos 1950, resultado de cooperação internacional sustentada em financiamento estável e infraestruturas partilhadas.

Aponta também os programas canadianos focados em investigação ambiental e genómica, assim como os programas “Thousand Talents” e “Ten Thousand Talents” da China, que oferecem financiamento inicial superior a 460 mil euros e garantias de autonomia científica.

Para replicar estes modelos de sucesso, a cientista defende um aumento significativo do investimento europeu. Dois relatórios recentes recomendam duplicar o orçamento do Programa-Quadro Europeu de Investigação, passando de quase 100 mil milhões de euros para entre 200 mil milhões e 220 mil milhões de euros no próximo ciclo, entre 2028 e 2034.

“Com mais financiamento, a Europa poderá oferecer salários competitivos, infraestrutura de ponta e carreiras científicas sustentáveis”, sublinha Maria Mota, apelando à ação política imediata para que esta oportunidade não se perca.