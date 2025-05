EUA querem "aliados civilizacionais" na Europa. Secretária da Segurança pede eleição de conservador na Polónia

Um texto, uma declaração de apoio a um candidato e uma nova política de restrição de vistos. Em cerca de 24 horas, a administração norte-americana de Donald Trump voltou a colocar a mira na Europa, tanto ao nível da política da União Europeia como a seguida pelos diferentes países, na procura de "aliados civilizacionais" que não apoiem "invasões sobre a soberania" dos Estados Unidos da América (EUA).

Na terça-feira, a secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, pediu a eleição do "líder certo" nas eleições presidenciais da Polónia. Noem falou na conferência conservadora CPAC (acrónimo do nome em inglês "Conservative Political Action Conference"), que está a realizar pela primeira vez uma edição do evento na Polónia.

As eleições presidenciais da Polónia têm este domingo, 1 de junho, a fase final. Depois de vencer na primeira volta com 31,1% dos votos, Rafał Trzaskowski — candidato do partido de Donald Tusk — avançou para a segunda volta, onde vai enfrentar Karol Nawrocki, o candidato do partido Lei e Justiça (PiS) — um partido de extrema-direita e eurocético que, depois de vencer as eleições legislativas de 2015 com maioria absoluta, colocou apoiantes no Tribunal Constitucional polaco e reduziu os poderes do Presidente e primeiro-ministro.