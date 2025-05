Ex-presidente russo Medvedev alerta Trump para risco de “3.ª Guerra Mundial”

O ex-Presidente russo Dmitry Medvedev afirmou esta terça-feira esperar que Donald Trump entenda o risco de uma “3. Guerra Mundial”, após o Presidente norte-americano ter advertido o Kremlin de que está “a brincar com o fogo”.

“Acerca das palavras de Trump sobre [Vladimir] Putin [residente russo] ‘brincar com o fogo' e 'coisas muito más' a acontecerem à Rússia. Só conheço uma coisa MUITO MÁ: a 3ª Guerra Mundial”, publicou na rede social X Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa.

“Espero que Trump entenda isso!”, adiantou Medvedev, a única pessoa, além de Putin, a exercer o cargo de Presidente da Rússia (2008-2012) desde a queda do regime comunista soviético.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu hoje o seu homólogo russo de que está “a brincar com o fogo”, dois dias após ter acusado Vladimir Putin de estar “completamente louco”.

“O que Vladimir Putin não percebe é que, se não fosse eu, muitas coisas muito más já teriam acontecido à Rússia, e quero dizer MUITO más. Ele está a brincar com o fogo!”, escreveu Donald Trump na rede social Truth Social.

No domingo, Trump tinha expressado desagrado com a falta de avanços nas negociações para um cessar-fogo na Ucrânia e com a continuação dos ataques russos contra território ucraniano.

Moscovo intensificou a ofensiva no passado fim de semana, com um ataque recorde com ‘drones’ que causou pelo menos 13 mortos na madrugada de domingo, segundo as autoridades ucranianas.

"Sempre tive muito boas relações com o Presidente russo, Vladimir Putin, mas algo aconteceu com ele. Ficou completamente LOUCO!", escreveu o Presidente norte-americano no domingo na Truth Social, fazendo uso das habituais letras maiúsculas para acentuar a mensagem.